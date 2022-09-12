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المستثمرون يسحبون 83 مليار دولار من صناديق الأسهم الأوروبية خلال 6 أشهر

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الأسهم الأوروبية

المستثمرون يسحبون 83 مليار دولار من صناديق الأسهم الأوروبية خلال 6 أشهر

بسبب المخاوف الاقتصادية

دبي - العربية.نت

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ارتفع إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم الأوروبية إلى 3.4 مليار دولار في الأسبوع الماضي بحسب بيانات دويتشه بنك.

فيما يصل إجمالي تخارجات من هذه الصناديق خلال الستة أشهر الماضية إلى 83 مليار دولار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومخاوف الكساد بالإضافة إلى أزمة الطاقة الأوروبية.

وذكر دويتشه بنك أن من بين المتخارجين من الأسواق الأوروبية للأسهم بلاك روك، وأموندي وهو أكبر مدير أصول في أوروبا.

يأتي ذلك فيما خفض بنك جي بي مورغان من توقعاته السنوية لأ داء مؤشري Stoxx 600 و Euro Stoxx 50.

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