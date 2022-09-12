انطلاق اكتتاب "سالك" في سوق دبي.. غداً

يبدأ غدا الثلاثاء فتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة "سالك"، تمهيداً لإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي كرابع إدراج يشهده السوق منذ بداية العام الجاري 2022 بعد هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ومجموعة "تيكوم" و"تعاونية الاتحاد".

وتتألف عملية طرح "سالك" من المشتركين الأفراد "الشريحة الأولى" والمستثمرين المحترفين "الشريحة الثانية" والموظفين المؤهلين "الشريحة الثالثة"، ومن المتوقع أن تنتهي بتاريخ 20 سبتمبر الجاري للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وبتاريخ 21 سبتمبر الجاري للمستثمرين المؤهلين.

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وستتيح "سالك" خلال عملية الاكتتاب نحو 1.5 مليار من الأسهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم، والتي تمثل ما نسبته 20% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال سالك.

وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد خلال وبعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب. وسيكتتب المشاركون في طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بسعر الطرح. ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في سبتمبر 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وبعد استكمال الطرح، تعتزم "سالك" توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام، وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، فيما تتوقع الشركة توزيع 100% من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون، ويتوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح.

واعتباراً من عام 2023 فصاعداً، تتوقع الشركة دفع 100% من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، وتخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.

وتحتفظ حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية "المساهم البائع"، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75 مليون درهم، مقسم إلى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.