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بداية على ارتفاع للأسهم الأوروبية بدعم من مكاسب البنوك

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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

بداية على ارتفاع للأسهم الأوروبية بدعم من مكاسب البنوك

وسط رهان على قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأسهم الأوروبية عند بدء التداولات، اليوم الاثنين، مع صعود أسهم قطاع البنوك للجلسة الثالثة على التوالي بفعل الرهان على قيام البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة بشكل كبير.

زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، ليستمر في الصعود بعد تحقيق أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.1% بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، ليزيد من مكاسبه التي حققها منذ يوم الخميس بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بصورة لا سابق لها بواقع 75 نقطة أساس، وتعهده بمزيد من الزيادات. ويتوقع العديد من البنوك زيادة أخرى بواقع 75 نقطة أساس في أكتوبر، بحسب "رويترز".

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وتابع المستثمرون أيضاً التطورات بشأن أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق في أوروبا. وكلف وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بروكسل يوم الجمعة بصياغة مقترحات في غضون أيام قليلة لوضع سقف لعائدات منتجي الطاقة بخلاف الغاز والمساعدة في استمرار عمل شركات الطاقة.

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