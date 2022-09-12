.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سوق الأسهم السعودية تواصل المكاسب.. والمؤشر عند 12 ألف نقطة

  • الخط
سوق السعودية
سوق السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تواصل المكاسب.. والمؤشر عند 12 ألف نقطة

بتداولات بلغت 2.67 مليار ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها لليوم الثاني على التوالي خلال جلسة الاثنين، ليعود المؤشر إلى تخطي مستوى 12 ألف نقطة.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ارتفاعا بنسبة 0.53% أو ما يعادل 63 نقطة عند مستوى 12003 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 2.67 مليار ريال عبر التداول على نحو 69.63 مليون سهم.

"موديز" تتوقع تراجع إصدارات الصكوك إلى 170 مليار دولار في 2022 أسواق المال صكوك "موديز" تتوقع تراجع إصدارات الصكوك إلى 170 مليار دولار في 2022

وارتفعت أسعار 104 أسهم، تصدرها سهم "تهامة" بنسبة 7.87%، مقابل تراجع 91 سهما بصدارة "لازوردي" بنسبة 2.57%، وذلك من بين 217 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم الراجحي، وسابك، والأهلي، و"سابك للمغذيات، ومعادن، في حين تصدرت أسهم (بترورابغ، سيرا، دار الأركان، أرامكو، المجموعة السعودية) أحجام التداول.

وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.7%، ثم الخدمات الاستهلاكية بـ1.39%، والبنوك 1.17%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الانتكاسة العسكرية الروسية في أوكرانيا تثير انتقادات مؤيدي بوتين الانتكاسة العسكرية الروسية في أوكرانيا تثير انتقادات مؤيدي بوتين
اكتشف المزيد