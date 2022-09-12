سوق الأسهم السعودية تواصل المكاسب.. والمؤشر عند 12 ألف نقطة

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها لليوم الثاني على التوالي خلال جلسة الاثنين، ليعود المؤشر إلى تخطي مستوى 12 ألف نقطة.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ارتفاعا بنسبة 0.53% أو ما يعادل 63 نقطة عند مستوى 12003 نقطة.

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وبلغت قيمة التداولات 2.67 مليار ريال عبر التداول على نحو 69.63 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 104 أسهم، تصدرها سهم "تهامة" بنسبة 7.87%، مقابل تراجع 91 سهما بصدارة "لازوردي" بنسبة 2.57%، وذلك من بين 217 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم الراجحي، وسابك، والأهلي، و"سابك للمغذيات، ومعادن، في حين تصدرت أسهم (بترورابغ، سيرا، دار الأركان، أرامكو، المجموعة السعودية) أحجام التداول.

وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.7%، ثم الخدمات الاستهلاكية بـ1.39%، والبنوك 1.17%.