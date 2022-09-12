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عملة "إيثر" تستقر فوق 1700 دولار قبل تحديث يسمح لها بإثبات الملكية

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عملات مشفرة

عملة "إيثر" تستقر فوق 1700 دولار قبل تحديث يسمح لها بإثبات الملكية

ومكاسب بيتكوين ترتفع إلى 12% في آخر 7 أيام

دبي - العربية.نت

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هدأت وتيرة ارتفاعات العملات المشفرة وفي مقدمتها بيتكوين وإيثر، وسط ترقب بيانات معدلات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم غد الثلاثاء.

وارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 3% صباح اليوم الاثنين لتستقر فوق مستوى 22 ألف دولار لترتفع بذلك مكاسب العملة المشفرة إلى 12% في آخر 7 أيام.

واستقرت عملة الإيثر فوق مستويات 1700 دولار قبيل أيام من تحديث مهم ومرتقب على نظام عملها، سيسمح لها بإثبات الملكية.

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