عملات مشفرة
عملة "إيثر" تستقر فوق 1700 دولار قبل تحديث يسمح لها بإثبات الملكية
ومكاسب بيتكوين ترتفع إلى 12% في آخر 7 أيام
هدأت وتيرة ارتفاعات العملات المشفرة وفي مقدمتها بيتكوين وإيثر، وسط ترقب بيانات معدلات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم غد الثلاثاء.
وارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 3% صباح اليوم الاثنين لتستقر فوق مستوى 22 ألف دولار لترتفع بذلك مكاسب العملة المشفرة إلى 12% في آخر 7 أيام.
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واستقرت عملة الإيثر فوق مستويات 1700 دولار قبيل أيام من تحديث مهم ومرتقب على نظام عملها، سيسمح لها بإثبات الملكية.
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