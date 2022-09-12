عملة "إيثر" تستقر فوق 1700 دولار قبل تحديث يسمح لها بإثبات الملكية

هدأت وتيرة ارتفاعات العملات المشفرة وفي مقدمتها بيتكوين وإيثر، وسط ترقب بيانات معدلات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم غد الثلاثاء.

وارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 3% صباح اليوم الاثنين لتستقر فوق مستوى 22 ألف دولار لترتفع بذلك مكاسب العملة المشفرة إلى 12% في آخر 7 أيام.

مادة اعلانية

واستقرت عملة الإيثر فوق مستويات 1700 دولار قبيل أيام من تحديث مهم ومرتقب على نظام عملها، سيسمح لها بإثبات الملكية.