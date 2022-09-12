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الموافقة على طرح وحدات "صندوق البلاد متعدد الأصول المتوازن" طرحاً عاماً

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هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

الموافقة على طرح وحدات "صندوق البلاد متعدد الأصول المتوازن" طرحاً عاماً

دبي - العربية.نت

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وافقت هيئة السوق المالية السعودية، لـ"شركة البلاد للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق البلاد متعدد الأصول المتوازن" طرحاً عاماً.

وأوضحت الهيئة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وأضافت الهيئة، أنه في حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

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وتابعت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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