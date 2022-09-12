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"موديز" تتوقع تراجع إصدارات الصكوك إلى 170 مليار دولار في 2022

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صكوك

"موديز" تتوقع تراجع إصدارات الصكوك إلى 170 مليار دولار في 2022

تحسن ميزانيات الدول المصدرة وسط ارتفاع أسعار النفط يخفف شهية الإصدار

دبي - العربية.نت

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توقع تقرير لوكالة "موديز"، أن يتراجع إصدار الصكوك العالمية إلى ما بين 160 و170 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 181 مليار دولار العام الماضي، مع تحسن ميزانيات الدول الأنشط في هذه الإصدارات ومنها دول الخليج.

ورجحت موديز أن يتم إصدار صكوك بقيمة تصل إلى 80 مليار دولار في النصف الثاني من العام الحالي بدعم من نشاط السوق في منطقة جنوب شرق آسيا.

يذكر أن إصدارات الصكوك شهدت عام 2020 عاما قياسيا بعد أن سجل إجمالي الإصدارات 205 مليارات دولار.

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وتعتبر هذه التوقعات أقل نسبيا من توقعات صدرت قبل أيام عبر دراسة حول الصكوك العالمية صادرة عن ريفينيتيف، وهي شركة تابعة لمجموعة بورصة لندن، والتي توقعت أن تصل إصدارات الصكوك العالمية إلى 185 مليار دولار بنهاية 2022.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 41%، من المشاركين في الاستطلاع ما زالوا متفائلين بشأن فرص النمو في معدلات العرض للصكوك العالمية.

وأكدت الدراسة أن الإصدارات العالمية للصكوك ستنمو بمعدل سنوي مركب يقدر بـ 6.8%، على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 257 مليار دولار في عام 2027.

وذكرت الدراسة أن زخم إصدار الصكوك الدولية بدأ يتباطأ في النصف الأول من عام 2022، وذلك بالرغم من النشاط القوي للمُصدرين الذين استفادوا من ارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين في وقت مبكر من العام.

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