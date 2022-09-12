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"نيكاي" الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

متتبعا الإغلاق القوي لـ"وول ستريت" الأسبوع الماضي

طوكيو - رويترز

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أنهى المؤشر نيكاي القياسي تعاملات، اليوم الإثنين، في بورصة طوكيو عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، متتبعا
الإغلاق القوي لـ"وول ستريت" الأسبوع الماضي، إذ قادت الأسهم ذات الثقل والأسهم المرتبطة بالسفر المكاسب.

وأغلق "نيكاي" مرتفعا 1.16% إلى 28542.11 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ 26 أغسطس.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.75% إلى 1980.22 نقطة.

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وارتفعت الأسهم الأميركية يوم الجمعة، إذ سجلت المؤشرات الرئيسية أول مكاسب أسبوعية لها في أربعة أسابيع.

وفي طوكيو، ارتفعت الأسهم ذات الثقل، إذ قفز سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس 2.29%، وسوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.49%.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق بنسبة 1.21%.

وصعدت أسهم شركات السفر والتجزئة بعد أن أفاد تقرير بأن الحكومة اليابانية تدرس إلغاء سقفها اليومي من الزوار الأجانب بحلول أكتوبر.

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