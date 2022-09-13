بدء اكتتاب "سالك" في سوق دبي.. وتحديد سعر السهم عند درهمين

أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تسعير سهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

ووفق بيان صادر عن الشركة، اليوم الثلاثاء، تم تحديد سعر السهم بواقع درهمين للسهم، فيما من المتوقع أن يكون إجمالي حجم الطرح 3 مليارات درهم (817 مليون دولار)، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم (4 مليارات دولار).

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وشهد سوق دبي المالي اليوم، بدء فترة الاكتتاب من خلال طرح 20% من رأسمال الشركة، ما يعادل 1.5 مليار سهم من أسهمها.

وسيكون إدراج "سالك" الرابع في سوق دبي منذ بداية العام الجاري بعد هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" ومجموعة "تيكوم" و"تعاونية الاتحاد".

وتوزعت أسهم "سالك" المطروحة للاكتتاب على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد خصص لها 7% من الأسهم المطروحة، مقابل 92% للمستثمرين المؤهلين والتي تمثل الشريحة الثانية، و1% لموظفي سالك المؤهلين.

وتنتهي الفترة المحددة للشريحة الأولى والثالثة (شريحتي الأفراد والموظفين) بتاريخ 20 سبتمبر 2022، فيما تمتد للشريحة الثانية (المستثمرين المؤهلين) حتى نهاية يوم 21 سبتمبر 2022.

وسيتم تحديد سعر بيع الأسهم من خلال نطاق سعري للطرح اليوم، وسيتضمن لكل مكتتب أن يخصص له 1000 سهم بحد أدنى وسيتم إرسال إشعار للمكتتبين المقبولين في الشريحتين الأولى والثالثة عن طريق رسالة نصية تؤكد لهم قبول الاكتتاب وعدد الأسهم المخصصة لهم.

ومن المتوقع اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

وبعد استكمال الطرح، تعتزم "سالك" توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام.

وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، فيما تتوقع توزيع 100% من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون، ويتوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح.

واعتباراً من عام 2023 فصاعداً، تتوقع الشركة دفع 100% من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، وتخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.

وتحتفظ حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية "المساهم البائع"، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75 مليون درهم، مقسم إلى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.