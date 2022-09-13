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النفط يدعم أداء بورصات الخليج.. والأسهم المالية تقود مكاسب سوق السعودية 

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سوق السعودية
أسواق الخليج

النفط يدعم أداء بورصات الخليج.. والأسهم المالية تقود مكاسب سوق السعودية

طرح "سالك" يعزز مكاسب سوق دبي

دبي - العربية.نت

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واصلت أسواق الخليج الرئيسية تسجيل المكاسب اليوم الثلاثاء بدعم من ارتفاع أسعار النفط على خلفية مخاوف بشأن الإمدادات،

وقادت الأسهم المالية المؤشر الرئيسي في السعودية للارتفاع 0.5%، وصعدت أسهم مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي 2% و 4.2% على التوالي.

كما عززت خطة الطرح العام الأولي لشركة سالك لخدمات التعرفة المرورية في دبي المعنويات بالسوق، وفقا لرويترز.

أوبك تتمسك بتوقعاتها المتفائلة عن نمو الطلب على النفط في 2022 و2023 طاقة أوبك أوبك تتمسك بتوقعاتها المتفائلة عن نمو الطلب على النفط في 2022 و2023

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 1.6%، مسجلا أكبر زيادة خلال يوم واحد فيما يقرب من ثلاثة أشهر.

وقادت أسهم البنوك والعقارات الارتفاع، مما يجعل المؤشر على الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.

وارتفعت المعنويات مع تسعير سالك سعر طرحها العام الأولي عند درهمين للسهم، مما يعني أن قيمة الطرح تصل لنحو 3 مليارات درهم (817 مليون دولار).

وسالك هي ثالث كيان يسعى لإدراج أسهمه هذا العام في طرح عام أولي يهدف لجذب المستثمرين في السوق المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بي.دي.سويس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دانيال تقي الدين: "بدء الاكتتاب في سالك عزز المعنويات.. ويمكن أن تشهد السوق المزيد من الارتفاع مع تدفق المستثمرين".

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6%، وصعد لليوم الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب خلال شهر.

وتأتي الزيادة بينما تتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب لليوم الرابع.

كما دعمت أسهم المصارف المؤشر القطري ليرتفع 0.9%، حيث أغلت كافة أسهم البنوك تقريبا على ارتفاع.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على تراجع بنسبة 0.4%. ويبدو أن المستثمرين يسعون لجني الأرباح بعد فترة طويلة من المكاسب.

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