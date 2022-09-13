عاملان وراء ضعف السيولة في بورصة الكويت

أغلقت معظم مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مع سيولة متواضعة.

وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 0.82% والمؤشر العام 0.65% والسوق الرئيسية 0.01% لكن مؤشر السوق الرئيسي 50 خالف الاتجاه وهبط 0.31%، بحسب رويترز.

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وبلغت قيمة التداولات 43.3 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة نحو 198 مليون سهم.

وقال ميثم الشخص المحلل المالي لرويترز إنه وخلال شهر سبتمبر الجاري كانت البورصة مرتفعة في ثلاث جلسات فقط بينما انخفضت في الجلسات الباقية مشيرا إلى أن السوق الكويتية تعاني من "تراجع في مستوى السيولة".

وقال الشخص إن البورصة في الأيام القادمة ستكون في مرحلة استعداد للبيانات المالية للربع الثالث بالإضافة لانتظار إتمام صفقة اندماج بيت التمويل الكويتي (بيتك) مع البنك الأهلي المتحد البحريني، معتبرا أن سهم بيتك سيكون "العنوان الرئيسي لتداولات البورصة في أواخر الشهر الحالي وأوائل أكتوبر".

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.2% وبنك الكويت الوطني 0.7% وزين للاتصالات وشركة البورصة 0.8% وأجيليتي للمخازن العمومية 0.4%.

بينما هبطت أسهم طيران الجزيرة 3.5% ومشاريع الكويت القابضة 0.6% والمتكاملة القابضة 0.75%.