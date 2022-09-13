هيئة السوق توافق على طرح شركة "العرض المتقن" 4.5 مليون سهم للاكتتاب العام

أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية، عن موافقة مجلس الهيئة على طلب شركة العرض المتقن للخدمات التجارية تسجيل أسهمها وطرح 4.5 مليون سهم للاكتتاب العام في السوق السعودية الرئيسية تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

تأسست شركة العرض المتقن (2P) للخدمات التجارية عام 2004 في الرياض، وبدأت بوصفها كمقدم خدمة ذات القيمة المضافة (VAS) تحت اسم "وصال" كأول منتج وخدمة تقدمها الشركة عبر بروتوكل الإنترنت الخاص للأعمال.

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وقامت الشركة بإضافة خدمة أخرى "تراسل" كخدمة رسائل الهواتف المحمولة، تليها خدمة "يمامة" كخدمة رسائل المجموعات. بعد ذلك قامت الشركة بتقديم أول خدمة خاصة بالدفع عن طريق الإنترنت وهي خدمة (Smart Cash) وهي خدمة متكاملة ومتوافقة مع نظام (SADAD).

ثم قامت الشركة بالزيادة في النمو وأضافت مجموعة واسعة من الحلول والخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى خدماتها لتوفير المزيد من الحلول المتطورة والمهنية في مجالات متعددة.

وقالت هيئة السوق، إن الموافقة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.