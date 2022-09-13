"وول ستريت" توسع مكاسبها وتصعد للجلسة الرابعة على التوالي

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة، أمس الاثنين، موسعة سلسلة من المكاسب، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم التي قد تقدم دلائل بشأن مدة وشدة سياسة التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

وساعدت أسهم الطاقة والتكنولوجيا المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية على ملامسة أعلى مستوياتها في أسبوعين وتسجيل رابع جلسة على التوالي من المكاسب.

مادة اعلانية

ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي من المنتظر أن تصدره وزارة العمل الأميركية قبل بدء جلسة التداول اليوم الثلاثاء، هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع وسيجري تمحيصه بحثا عن علامات في ما يتعلق بعدد وحجم زيادات أسعار الفائدة في المستقبل من البنك المركزي الأميركي.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، يوم الخميس، أن البنك المركزي ما زال "ملتزم بقوة" بالتصدي لأعلى معدل للتضخم في عقود.

ويتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم أن مؤشر أسعار المستهلكين الشهري انكمش 0.1% في أغسطس عن الشهر السابق، متراجعا إلى 8.1% على أساس سنوي، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى تباطؤ في أسعار السلع الأولية مؤخرا.

وتحتسب الأسواق المالية حاليا، احتمالا بنسبة 92% لأن تقرر اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ثالث زيادة على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماعها الأسبوع القادم.

وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعا 43.05 نقطة، أو 1.6%، إلى 4110.41 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 154.10 نقطة، أو 1.27%، ليغلق عند 12266.41 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 119.63 نقطة، أو 0.71%، إلى 32381.34 نقطة.

وأغلقت مؤشرات كل القطاعات الـ11 الرئيسية في المؤشر ستاندرد آند بورز 500 باللون الأخضر. وسجلت أسهم شركات الطاقة أكبر المكاسب من حيث النسبة المئوية مدعومة بارتفاع أسعار النفط.