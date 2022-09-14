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الأسهم اليابانية تهبط بأكبر وتيرة خلال 3 أشهر على خلفية بيانات التضخم الأميركية

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أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
أسهم اليابان
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تهبط بأكبر وتيرة خلال 3 أشهر على خلفية بيانات التضخم الأميركية

مؤشر نيكاي يهبط 2.78%

دبي - رويترز

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تعرضت الأسهم اليابانية لأكبر هبوط لها منذ ثلاثة أشهر، اليوم الأربعاء، مقتفية أثر خسائر وول ستريت خلال الليل بفعل ارتفاع غير متوقع في بيانات التضخم الأميركية، في حين أثرت تقارير حول نية بنك اليابان المركزي على ما يبدو التدخل في سوق العملات على المعنويات.

وانخفض المؤشر نيكاي 2.95% بعد فترة وجيزة من الفتح وأغلق على تراجع بواقع 2.78% عند 27818 نقطة، بعد أن ذكرت صحيفة "نيكي" أن بنك اليابان المركزي أجرى فحصا لسعر الفائدة في تمهيد واضح للتدخل في سوق العملات وسط انخفاضات حادة في قيمة الين.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على انخفاض 1.97% في أسوأ يوم له منذ 13 يونيو.

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وسجلت وول ستريت أكبر خسارة لها منذ عامين بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفاع التضخم في أغسطس بنسبة 0.1% على الرغم من التوقعات بانخفاضه.

وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر على المؤشر نيكي، إذ تراجعت 2.59% بعد أن هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 6.18% خلال الليل.

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 4.38% وكذلك سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 3.69%.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، تكبد 208 خسائر وزاد 46 واستقر اثنان دون تغيير يذكر.

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