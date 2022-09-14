الدولار يعود لتعزيز موقعه بعد بيانات تضخم صدمت الأسواق

قفز الدولار ليقترب من أعلى مستوى له في 24 عاماً مقابل الين، اليوم الأربعاء، وسط صعود في عوائد سندات الولايات المتحدة بعد أن عزز التباطؤ الطفيف للتضخم على أساس سنوي الرهانات على مزيد من التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

ارتفع الدولار إلى 144.965 ين في الجلسة الآسيوية، ليقترب من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 144.99، والذي لم يشهده منذ أغسطس 1998. وانخفض في أحدث التداولات بنسبة 0.15٪ عند 144.41.

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وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، بعد ارتفاع غير متوقع في المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في أميركا (CPI) -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة - لشهر أغسطس، وتباطؤ طفيف في معدل التضخم على أساس سنوي، عكس التوقعات.

بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة، ذروته عند 3.804٪ اليوم الأربعاء، وهو الأعلى منذ العام 2007. وبلغت عوائد السندات لأجل 10 سنوات 3.4312٪.

قامت الأسواق المالية الآن بتسعير رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، مع احتمال بنسبة 38٪ لزيادة أكبر بنقطة مئوية كاملة. قبل ذلك بيوم واحد، كان احتمال الارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس عند الصفر.

تغير مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة أقران رئيسيين، بما في ذلك الين واليورو والجنيه الإسترليني، بشكل طفيف عند 109.77، بعد صعوده 1.5٪ خلال الليل، وهو أكبر مكسب في يوم واحد بالنسبة المئوية منذ مارس 2020.

وصعد اليورو 0.19٪ إلى 0.9987 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.15٪ إلى 1.15115 دولار، بعد انخفاضه 1.61٪ خلال الليل.

ووسع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، خسائره، وانخفض بنسبة 0.1٪ إلى 0.67265 دولار، بعد تراجع حاد بنسبة 2.26٪ خلال الليل.