بيانات التضخم تدفع العملات المشفرة للتراجع.. وخسائر "بيتكوين" 9% 

انخفضت العملات المشفرة والأصول ذات الصلة أمس الثلاثاء، وصباح اليوم الأربعاء، بعد تقرير التضخم الأميركي لشهر أغسطس، الذي أظهر ارتفاع الأسعار أكثر من المتوقع.

وهوت سوق العملات المشفرة إلى ما دون تريليون دولار مع تراجع حاد سجلته العملة الرئيسية المشفرة "بيتكوين".

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وأعطى تقرير التضخم انطباعاً في الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% أخرى الأسبوع المقبل، وهو ما أدى إلى هبوط حاد في أسواق الأسهم أيضاً، وأدى إلى انخفاض كل من اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار الأميركي.

وتراجعت عملة "بيتكوين" إلى مستويات حرجة فوق 20 ألف دولار بقليل، مسجلة خسائر بنحو 9% بعد موجة بيع قاسية في أعقاب التوقعات بمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي.

وتفوقت خسائر "بيتكوين" على مؤشر "أس آند بي 500" الذي مني بخسائر بلغت نسبتها 4.3%، وناسداك الذي تراجع بنسبة تجاوزت 5%.

وانخفض إجمالي القيمة السوقية لجميع الأصول المشفرة إلى ما دون التريليون دولار مرة أخرى.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة الثلاثاء بنسبة 7% تقريباً إلى 998 مليار دولار من 1.07 تريليون دولار، بحسب ما أعلنت "كوين ماركت كاب" في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت".

وتؤكد الخسائر أن ثروات العملة المشفرة لاتزال مرتبطة إلى حد كبير بتحركات البنك المركزي.

وقال إدوارد مويا، محلل السوق البارز في تصريحات صحافية، إن "الآمال في هبوط ناعم، ونهاية دورة التنزه الاحتياطي الفيدرالي، ومستهلك مرن، تتلاشى.. ولذلك على المدى القصير، ستكون العملات المشفرة عرضة لمزيد من ضغوط البيع".

وخلال أربع ساعات فقط تمت تصفية أكثر من 329 مليون دولار من صفقات المتداولين على "بيتكوين" في سوق المشتقات.

ووفقا لشركة "نوميكس" المتخصصة بمراقبة أسواق العملات المشفرة، فقد ارتفعت أحجام تداول العملات المشفرة في جميع البورصات بنسبة 62% إلى 739 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التداول بالدولار بنسبة 20% إلى 134 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الماضية.