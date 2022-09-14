سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها.. وتاسي دون 12 ألف نقطة

انخفضت سوق الأسهم السعودية خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على وقع تراجع الأسواق العالمية بسبب تصاعد توقعات رفع الفائدة الأميركية.

تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية والخليجية، اليوم الأربعاء، لتلحق بخسائر وول ستريت الحادة بعد بيانات تضخم أميركية أعلى من المتوقع عززت التوقعات برفع أكبر للفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل.

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وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) انخفاضاً بنسبة 0.84% أو ما يعادل 101 نقطة عند مستوى 11982 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 2.96 مليار ريال عبر التداول على نحو 75.58 مليون سهم.

وانخفضت أسعار 186 سهماً، تصدرها سهم "الواحة" بنسبة 2.85%، مقابل ارتفاع 22 سهما بصدارة "الوطنية للتعليم" بنسبة 4.64%، وذلك من بين 217 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم الراجحي، وسابك، وبترورابغ، وسابك، وسابك للمغذيات، والإنماء، في حين تصدرت أسهم (بترورابغ، والراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وإس تي سي) أحجام التداول.

وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.57%، ثم البنوك بـ1.49%، والخدمات الاستهلاكية 1.46%.