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"إكسبيديشن" تستحوذ على 32% من "دومتي" مقابل 511.5 مليون جنيه

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دومتي
شعار "دومتي"
البورصة المصرية

"إكسبيديشن" تستحوذ على 32% من "دومتي" مقابل 511.5 مليون جنيه

بعد استجابة حملة نحو 97% من الأسهم المستهدفة

القاهرة - العربية.نت

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استجاب حملة نحو 97% من الأسهم المستهدفة بعرض شراء "أكسبيديشن إنفستمنتس" لحصة من شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" بعدد 93 مليون سهم من إجمالي أسهم مستهدفة تبلغ نحو 96.18 مليون سهم، في آخر جلسات عرض الشراء وفقاً لما كشفته شاشات "opr".

تمثل الأسهم المستجيبة لعرض الشراء نحو 32% من إجمالي أسهم الشركة، بقيمة إجمالية للصفقة عند 511.5 مليون جنيه تقريباً.

واستهدف عرض شركة "إكسبيديشن" شراء ما يصل إلى 96.18 مليون سهم بنسبة 34%، والمكملة لنسبة 90% من أسهم الصناعات الغذائية العربية "دومتي".

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كانت "إكسبيديشن إنفستمنتس" عرضت سعر 5 جنيهات للسهم قبل أن ترفعه في وقت لاحق إلى 5.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما أعلنت "دومتي" القيمة العادلة للسهم عند 6.90 جنيه.

وتملك عائلة الدماطي 56% من شركة "دومتي"، وهي أحد المؤسسين والمساهمين في شركة "إكسبيديشن إنفستمنتس".

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