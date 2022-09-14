"مورغان ستانلي" يتوقع هبوطاً حاداً بالأسهم الأميركية خلال أشهر

توقع بنك "مورغان ستانلي"، الذي يعتبر أحد أكبر وأشهر المؤسسات التي تقدم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات على مستوى العالم، مزيداً من الهبوط في أسواق الأسهم الأميركية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكر أحدث التقارير الصادرة عن "مورغان ستانلي"، أن مؤشر (S&P500) الأميركي من المتوقع أن ينخفض بنسبة تتراوح بين 17% و27% إضافية في غضون الأشهر الأربعة المقبلة.

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وانخفض مؤشر "أس آند بي 500" بالفعل بنسبة 14% منذ بداية العام الحالي حتى الآن، لكن "مورغان ستانلي" يعتقد أن السوق لم يصل إلى القاع بعد.

وكتب فريق من محللي "مورغان ستانلي"، بقيادة مايك ويلسون، في مذكرة حديثة للمستثمرين: "يمثل عام 2022 الآن انكماشاً متواضعاً في الأرباح (-3٪ نموا سنوياً)، على الرغم من أننا لا ندرج ركوداً اقتصادياً في هذا السيناريو".

وأضاف المحللون: "مع الاعتراف بالأداء الضعيف في الأسهم منذ بداية العام وحتى تاريخه.. لا نعتقد أن السوق الهابطة قد انتهت إذا كانت توقعاتنا للأرباح صحيحة".

ويتوقع المحللون أن ينخفض مؤشر (S&P500) إلى 3400 بحلول نهاية العام.

وفي حالة حدوث ركود في الاقتصاد، يقولون إن المؤشر القياسي قد ينخفض إلى 3000 نقطة.

وبالنظر إلى أن مؤشر (S&P500) يقع عند حوالي 4107 في الوقت الحالي، فإن توقعات "مورغان ستانلي" تشير إلى مزيد من الانخفاض بنسبة 17% الى 27%، بحسب ما يرى المحللون.

وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة إلا أن محللي "مورغان ستانلي" يرون أن "وول ستريت" ستظل تحتفظ ببعض الأسهم القوية والمغرية، ومن بينها (LLY)، وهو سهم شركة أميركية عملاقة للأدوية تبلغ قيمتها السوقية حوالي 300 مليار دولار، مع تسويق منتجاتها في 120 دولة حول العالم.

وعلى الرغم من تراجع السوق هذا العام، فإن (Eli Lilly) ليس سهماً متضرراً.

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2022، نمت إيرادات شركة (Eli Lilly) بنسبة 6% على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، تحسنت أرباح الشركة المعدلة للسهم بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت الأسهم في الواقع بنسبة 16% تقريباً حتى الآن في عام 2022، فيما يتوقع "مورغان ستانلي" أن يستمر هذا السهم بنفس الاتجاه.

كما تشير "مورغان ستانلي" الى سهم شركة (Welltower) التي تعمل في مجال العقارات، وهي شركة لا تمتلك مراكز تسوق فاخرة أو مباني مكاتب فاخرة، وبدلاً من ذلك تركز على البنية التحتية للرعاية الصحية وتوفر رأس المال العقاري لكبار مشغلي الإسكان ومقدمي الرعاية بعد الحالات الحادة والأنظمة الصحية.

وفي الربع الثاني نمت عائدات الشركة بنسبة 29.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.47 مليار دولار أميركي، وارتفع صافي الدخل التشغيلي لها بنسبة 8.7%.

كما تتحدث "مورغان ستانلي" أيضاً بتفاؤل عن "إكسون موبيل"، وتقول إنه بفضل أسعار النفط القوية تحولت أسهم الطاقة لتكون من بين أفضل الشركات أداءً في "وول ستريت" هذا العام.

وارتفعت شركة "إكسون موبيل" بنسبة 53% منذ بداية العام، وذلك بعد ارتفاع قوي في عام 2021.

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2022 حققت "إكسون" أرباحاً بقيمة 23.3 مليار دولار، بزيادة هائلة عن 7.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي التدفق النقدي الحر 27.7 مليار دولار للنصف الأول، مقارنة بـ13.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.