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البنوك تدعم تعافي الأسهم الأوروبية بعد موجة بيع حادة

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أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
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الأسهم الأوروبية

البنوك تدعم تعافي الأسهم الأوروبية بعد موجة بيع حادة

الأسواق أبدت مؤشرات على التعافي

دبي - العربية.نت

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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بدعم من أسهم البنوك بعد أن أبدت الأسواق مؤشرات على التعافي من موجة بيع حادة نتجت عن المراهنات على رفع كبير لأسعار الفائدة في أنحاء العالم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد تراجع على مدى يومين متتاليين، وفقا لرويترز.

وتسببت بيانات التضخم الأمريكية في موجة بيع للأسهم في الأسواق العالمية هذا الأسبوع، إذ عززت توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس أخرى في الأسبوع المقبل.

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وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1% وجاء في صدارة القطاعات الرابحة مع ترقب البنوك لتحقيق أكبر مكسب ممكن من رفع أسعار الفائدة، في حين ذكر مورجان ستانلي أن هذا أمر إيجابي للبنوك في المنطقة.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، يوم الأربعاء، إنه يجب على مسؤولي البنوك المركزية أن يبقوا على تصميمهم لمحاربة التضخم المرتفع، معتبرة أن خبراء اقتصاديين كثيرين أخطأوا عندما تكهنوا العام الماضي بأن التضخم سينحسر.

وأضافت كريستالينا غورغيفا: "التضخم عنيد وقاعدته أعرض مما كنا نعتقد... ما يعنيه ذلك هو أن مسؤولي البنوك المركزية بحاجة لأن يكونوا مثابرين في محاربته".

وقالت غورغيفا إنه إذا أظهرت سياسات المالية العامة والسياسة النقدية أداء جيدا، فإن العام القادم ربما سيكون أقل إيلاما، وفقاً لرويترز.

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