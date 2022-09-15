الملياردير Ray Dalio يكشف عن توقعات "قاتمة" لسوق الأسهم الأميركية

كشف المليادير Ray Dalio مؤسس Bridgewater Associates عن توقعاته القاتمة لسوق الأسهم والاقتصاد الأميركي في ظل الارتفاع غير المسبوق لمستويات التضخم.

وأشار Dalio إلى أن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح إلى النطاق الأعلى والذي يتراوح بين 4.5%، و6%، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم بنسبة 20%.

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تجدر الإشارة إلى أن مؤشر S&P 500 يتجه لتسجيل أكبر خسائر منذ عام 2008.

كانت بورصة وول ستريت قد أغلقت مرتفعة يوم الأربعاء، بعد تقرير بشأن تضخم أسعار المنتجين، جاء متماشيا مع التوقعات، وأوقف إلى حد كبير تدفق موجة المبيعات التي عصفت بالسوق في الجلسة السابقة.

وتذبذبت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية طوال الجلسة قبل أن تغلق في المنطقة الإيجابية.

لكنها فشلت كلها في استعادة قدر كبير من خسائرها في "مذبحة" الثلاثاء التي منيت فيها بأكبر انخفاضات من حيث النسبة المئوية في أكثر من عامين.

وطمأن مؤشر أسعار المنتجين السوق إلى أن التضخم في الواقع يسير في منحنى نزولي بطيء، لكنه ما زال يتعين عليه أن يقطع شوطا طويلا قبل أن يقترب من المستوى السنوي البالغ 2%، الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي.

وواصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عامين، التي تعكس توقعات أسعار الفائدة، الصعود معززة مكاسبها من الجلسة السابقة.