ستاندرد آند بورز: تغير المناخ سيؤدي إلى تآكل قيم أصول المستثمرين
%90 من الشركات تمتلك أصلاً معرضاً مالياً لمخاطر تغير المناخ
كشفت "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن تداعيات تغير المناخ ستظهر عبر قطاعات صناعية متعددة مما سيؤدي إلى تآكل قيم الأصول وإجبار المستثمرين على إجراء تقييمات جديدة للمخاطر.
وأوضحت S&P Global بناء على تحليل بيانات جديدة أطلقتها، أن أكثر من 90% من أكبر الشركات في العالم ستمتلك أصلًا واحدًا على الأقل معرضًا ماليًا لمخاطر تغير المناخ مثل حرائق الغابات أو الفيضانات بحلول عام 2050.
كما سيشهد أكثر من ثلث هذه الشركات على الأقل أصلًا واحدًا يفقد 20% أو أكثر من قيمته مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
وبحسب The Climate Service التي استحوذت عليها S&P في وقت سابق من هذا العام، فإن المستثمرين والشركات يبحثون أكثر من أي وقت مضى عن تحليلات متقدمة للاستجابة للتأثير المالي لتغير المناخ.
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