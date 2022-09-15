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سوق الأسهم السعودية تغلق على هبوط 0.5% مع تراجع أسعار النفط

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سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تغلق على هبوط 0.5% مع تراجع أسعار النفط

خام برنت تراجع إلى 93.54 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم الخميس، منخفضا 0.54%، ليصل إلى 11829.54 نقطة، مع تراجع أسعار النفط.

وهبط سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 1.35%، وبترو رابغ للبتروكيماويات 1.9%، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بالقيمة نفسها وكيمائيات الميثانول (كيمانول) 2.7%.

وانخفضت أسعار النفط اليوم مع زيادة المخاوف من ضعف الطلب وقوة الدولار قبل رفع كبير محتمل لأسعار الفائدة والقلق من شح الإمدادات، وفقا لوكالة رويترز.

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وأعلنت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع أن نمو الطلب على النفط سيتوقف في الربع الرابع. كما استقر الدولار اليوم قرب مستوياته المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة، بدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) سيستمر في تشديد السياسة النقدية.

وتراجع خام برنت 56 سنتا، أو 0.6%، إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:51 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا أو 0.5%، إلى 88.04 دولار.

كما هبط سهم مصرف الراجحي 1%، والبنك الأهلي السعودي 1.5%، بينما ارتفع سهم بنك الرياض 0.8%، وبنك الاستثمار السعودي 1.35%، والبنك السعودي البريطاني (ساب) 1.9%.

وبلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة 162.5 مليون سهم.

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