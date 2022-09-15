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بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مع صعود السيولة

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بورصة الكويت

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مع صعود السيولة

السيولة بلغت 80.5 مليون دينار

الكويت - رويترز)

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أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الخميس، على ارتفاع مع صعود واضح لمستوى السيولة المتداولة التي بلغت 80.5 مليون دينار.

وأغلق مؤشر السوق الأول على ارتفاع 0.65%، كما ارتفع مؤشر السوق العام بالنسبة نفسها، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.63%، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.43%.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 1.35%، وبنك الكويت الوطني 0.3%، وبنك الخليج 1.2%.

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كما ارتفعت أسهم شركة المباني 6.1%، وطيران الجزيرة 2.3%، وأجيليتي 0.25 بالمئة، وشركة البورصة 2.2%.

وهبطت أسهم مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 0.65% والقرين للبتروكيماويات 1% وهيومن سوفت القابضة 3.9 بالمئة وبنك الكويت الدولي 0.5%.

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