بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مع صعود السيولة

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الخميس، على ارتفاع مع صعود واضح لمستوى السيولة المتداولة التي بلغت 80.5 مليون دينار.

وأغلق مؤشر السوق الأول على ارتفاع 0.65%، كما ارتفع مؤشر السوق العام بالنسبة نفسها، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.63%، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.43%.

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وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 1.35%، وبنك الكويت الوطني 0.3%، وبنك الخليج 1.2%.

كما ارتفعت أسهم شركة المباني 6.1%، وطيران الجزيرة 2.3%، وأجيليتي 0.25 بالمئة، وشركة البورصة 2.2%.

وهبطت أسهم مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) 0.65% والقرين للبتروكيماويات 1% وهيومن سوفت القابضة 3.9 بالمئة وبنك الكويت الدولي 0.5%.