وول ستريت تفتح على تراجع بفعل المخاوف بشأن أسعار الفائدة

استهلت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية التداولات اليوم الخميس على تراجع، بتأثير من بيانات رجحت مضي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) في مساره لرفع أسعار الفائدة بشدة لكبح جماح التضخم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 10.41 نقطة أو 0.03% عند الفتح إلى 31124.68 نقطة.

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وبدأ المؤشر ستاندرد آند بورز على انخفاض 13.60 نقطة أو 0.34% إلى 3932.41، وفقا لرويترز.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 86.44 نقطة، أي 0.74%، إلى 11633.24 عند انطلاق التداولات.

وكشف المليادير Ray Dalio مؤسس Bridgewater Associates عن توقعاته القاتمة لسوق الأسهم والاقتصاد الأميركي في ظل الارتفاع غير المسبوق لمستويات التضخم.

وأشار Dalio إلى أن أسعار الفائدة سترتفع على الأرجح إلى النطاق الأعلى والذي يتراوح بين 4.5% و6%، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم بنسبة 20%.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر S&P 500 يتجه لتسجيل أكبر خسائر منذ عام 2008.