"أسعار المنتجين" تعزز مكاسب "وول ستريت" لكنها تفشل في استعادة خسائر الثلاثاء

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة يوم الأربعاء، بعد تقرير بشأن تضخم أسعار المنتجين، جاء متماشيا مع التوقعات، وأوقف إلى حد كبير تدفق موجة المبيعات التي عصفت بالسوق في الجلسة السابقة.

وتذبذبت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية طوال الجلسة قبل أن تغلق في المنطقة الإيجابية.

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لكنها فشلت كلها في استعادة قدر كبير من خسائرها في "مذبحة" الثلاثاء التي منيت فيها بأكبر انخفاضات من حيث النسبة المئوية في أكثر من عامين.

وجاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أصدرتها وزارة العمل الأميركية أمس الأربعاء، قريبة من متوسط التقديرات وقدمت فرصة لالتقاط الأنفاس بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع وأحدثت هزة في السوق يوم الثلاثاء.

وطمأن مؤشر أسعار المنتجين السوق إلى أن التضخم في الواقع يسير في منحنى نزولي بطيء، لكنه ما زال يتعين عليه أن يقطع شوطا طويلا قبل أن يقترب من المستوى السنوي البالغ 2%، الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي.

وواصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عامين، التي تعكس توقعات أسعار الفائدة، الصعود معززة مكاسبها من الجلسة السابقة.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، جلسة التداول مرتفعا 13.32 نقطة، أو 0.34%، إلى 3946.01 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 86.10 نقطة، أو 0.74%، ليغلق عند 11719.68 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 30.12 نقطة، أو 0.10%، إلى 31135.09 نقطة.

ومن بين القطاعات الـ11 الرئيسية في "ستاندرد آند بورز 500"، جاءت أسهم الطاقة في مقدمة الرابحين مع صعود أسعار النفط بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات.

وقفزت أسهم "ستارباكس" 5.5% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح والمبيعات للأعوام الثلاثة المقبلة.

وارتفعت أسهم "تسلا" 3.6% لتتعافى من خسائر الجلسة السابقة، في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي، جو بايدن عن الموافقة على تمويل بقيمة 900 مليون دولار لمحطات شحن السيارات الكهربائية.