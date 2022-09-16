احتمالات رفع الفائدة تبقي الدولار قرب مستويات عليا

ارتفع الدولار مجددًا اليوم الجمعة، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قبل رفع سعر الفائدة الضخم المحتمل من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، بينما ضعف اليوان الصيني متجاوزًا عتبة الأهمية النفسية البالغة 7 مقابل الدولار.

يتجه الدولار، مقابل سلة من العملات، إلى ارتفاع بأكثر من 1٪ هذا الأسبوع، حيث تهافت المستثمرون على العملة الخضراء الآمنة. أما اليوان الصيني فهو أحدث عملة تصل إلى أدنى مستوى لها في عدة سنوات، بسبب الارتفاع المستمر في قيمة الدولار.

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تراجع اليورو في آخر مرة بنسبة 0.5٪ إلى 0.9945 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 37 عامًا عند 1.1351 دولار، بتراجع بواقع 1٪ خلال الجلسة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% إلى 110.26، ليس ببعيد عن أعلى مستوياته في عقدين عند 110.79، الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الصيني كان مرنًا بشكل مفاجئ في أغسطس، مع نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة على حد سواء الشهر الماضي بأكثر من المتوقع. لكن الركود المتزايد في قطاع العقارات أثر على التوقعات.

ويحول التجار تركيزهم الآن إلى سلسلة اجتماعات السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وبنك اليابان (BOJ)، وبنك إنجلترا الأسبوع المقبل، مع احتلال الفيدرالي مركز الصدارة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن أظهرت البيانات الصادرة خلال الليل أن مبيعات التجزئة الأميركية انتعشت بشكل غير متوقع في أغسطس، في حين أظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 5000.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، وهو الرائد لتوقعات أسعار الفائدة، إلى 3.901٪ اليوم الجمعة، وهو الأعلى منذ العام 2007.