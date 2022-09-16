الخسائر تعود للبورصة المصرية.. 8.2 مليار جنيه تبخرت في أسبوع

بعد سلسلة من المكاسب الأسبوعية، تحولت البورصة المصرية إلى المربع الأحمر، مع سيطرة موجة بيعية على تداولات الأسبوع الحالي.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.16% لتخسر الأسهم نحو 8.2 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع الحالي، وذلك بعدما نزل رأس المال السوقي من مستوى 702.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 694.3 مليار جنيه في إغلاق تداولات الأسبوع الحالي.

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وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 447 مليار جنيه إلى 436.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.3%.

كما نزل رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 133.6 مليار جنيه إلى 131.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقا من 580.6 مليار جنيه إلى 568.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.72% فاقداً نحو 177 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 10256 نقطة إلى نحو 10079 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.14% خاسراً نحو 42 نقطة متراجعاً من مستوى 1960 نقطة إلى مستوى 1918 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% فاقداً نحو 73 نقطة بعدما نزل من 12728 نقطة إلى نحو 12453 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.75% فاقداً نحو 73 نقطة بعدما نزل من مستوى 4151 نقطة إلى نحو 4078 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% فاقداً نحو 7 نقاط منخفضاً من مستوى 2274 نقطة إلى نحو 2267 نقطة.

ونزل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% فاقداً نحو 33 نقطة متراجعاً من مستوى 3729 نقطة إلى نحو 3658 نقطة.

وهبط مؤشر "تميز" بنسبة 1.9% فاقداً نحو 71 نقطة بعدما تراجع من مستوى 3256 نقطة إلى نحو 3223 نقطة، فيما استقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1197 نقطة.