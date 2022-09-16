مبيعات الأجانب في البورصة المصرية تسجل رقماً ضخماً منذ بداية 2022

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 97.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الحالي.

وفي المقابل، استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 13.5%، فيما استحوذ المستثمرون العرب على 7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 806.1 مليون جنيه، في حين سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 20.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وشكلت تعاملات المستثمرين المصريين نحو 75.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 16.4%، وسجل المستثمرون العرب 7.9%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام 2022، بقيمة 17.8 مليار جنيه، فيما استمر المستثمرون العرب في تسجيل صافي شراء بنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام الحالي.

وكانت البورصة المصرية، أنهت تعاملات جلسة أمس الخميس، على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 463.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.4 ألف عملية لعدد 199 شركة.

وسجلت تعاملات المصريين 68.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.23%، والعرب على 4.57%، بينما استحوذت المؤسسات على 39.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 154.7 مليون جنيه، على التوالي.

فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 105 ملايين جنيه، 11.1 مليون جنيه، 47.6 مليون جنيه، على التوالي.