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مكاسب أسبوعية قوية لأسهم الإمارات

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أسواق الخليج

مكاسب أسبوعية قوية لأسهم الإمارات

حقق مؤشرا أبوظبي ودبي مكاسب أسبوعية بلغت 4.1% و3.8% على الترتيب

دبي - العربية.نت

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أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على ارتفاع اليوم الجمعة، مع تعافي أسعار النفط وسط توقعات بتحسن الطلب على المدى الطويل، متجاوزة المخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة قد تكبح النمو الاقتصادي العالمي.

تتوقع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والوكالة الدولية للطاقة الدولية، أن يرتفع الطلب على النفط عالمياً بين 2% و3% هذا العام والعام المقبل.

وصعد المؤشر الرئيسي في أبوظبي 1.9%، محققاً أفضل أداء يومي منذ مطلع مارس. وقفز سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 3.1% وشركة اتصالات والمزيد (‭e&‬)، المعروفة سابقاً باسم مجموعة الإمارات للاتصالات، بنسبة 3.8%.

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كما ارتفع سهم مجموعة ملتي بلاي للاستثمارات 6.9%، ليواصل تحقيق مكاسب لليوم التاسع على التوالي.

وفي دبي، زاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.8%، بدعم من ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بنسبة 1.6%، وإعمار العقارية 0.9%.

وحقق مؤشرا أبوظبي ودبي مكاسب أسبوعية بلغت 4.1% و3.8% على الترتيب، بحسب "رويترز".

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