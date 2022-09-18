انطلاق اكتتاب الحفر العربية في السوق السعودية الرئيسية.. 28 سبتمبر

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة الحفر العربية عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، فإن الطرح يشمل بيع جزء من أسهم الشركة يمثل 19.89% من رأسمال الشركة بعد الطرح من خلال بيع 17.7 مليون سهم، وإصدار أسهم جديدة تمثل 10.11% من رأسمال الشركة بعد الطرح من خلال إصدار 9 ملايين سهم.

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وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 27 يونيو 2022، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها طرح 26.7 مليون سهم عادي، تمثل 30% من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال للاكتتاب العام بتاريخ 29 يونيو 2022م.

وسيكون بيع الأسهم من خلال الطرح الثانوي على أساس تناسبي وفقاً لنسبة المساهمين في شركة الحفر العربية، وهما طاقة وشلمبرجيه.

وسيُحدد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر التي ستبدأ من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2022.

ويبدأ اكتتاب الأفراد في 18 أكتوبر حتى 19 أكتوبر 2022، ويكون التخصيص النهائي لأسهم الطرح 25 أكتوبر 2022.

تمتلك الشركة أسطولاً يضم 45 منصة حفر مما يجعلها المزود الرئيسي في قطاع الحفر داخل السعودية بحصة سوقية 17% من إجمالي منصات الحفر في المملكة، بمتوسط معدل حفر بلغ 275 بئراً سنوياً على مدار السنوات الثلاث الماضية.