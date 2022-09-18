%10.9 مكاسب الأسهم السعودية الصغيرة في 4 أشهر

خالفت شركات الأسهم السعودية الصغيرة، موجة تخارج المستثمرين من الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، وذلك بدعم من سيولة المستثمرين الأجانب.

وحققت الأسهم السعودية الصغيرة، المختارة في "إم إس سي آي" والمؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب 10.9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022.

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وأظهر أداء الأسهم الصغيرة في السوق المحلية، علوها على النطاق الدولي، وذلك نظرا لأن مكاسبها قادتها إلى التفوق على أداء المؤشر الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة حول العالم، المعروف باسم مؤشر "إم إس سي آي" الذي يتتبع أداء الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة لجميع دول العالم، الذي سجل خسائر 13.6% عن الفترة نفسها، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وتدير "إم إس سي آي" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" - المزودان العالميان للمؤشرات - عدة مؤشرات رئيسة وفرعية للأسهم السعودية المنتقاة، حيث تتفاوت أعداد الشركات وفقا لنوعية المؤشر.

وتقوم الشركات المشغلة لمؤشرات قياس الأسهم بانتقاء أسهم معينة لكي تستطيع شركات إدارة الأصول تقييم أداء صناديق الأسهم التي يرتكز البعض منها على مؤشرات فوتسي أو إم إس سي آي لمؤشرات الأسواق. وكلما تنوعت تلك المؤشرات وخصائصها، تمكنت شركات إدارة الأصول من طرح صناديق جديدة تتبع أداء تلك المؤشرات.

تعد الشركات الصغيرة حول العالم من أشد المتأثرين بارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.

ووفقا للبيانات المالية الخاصة بمنصة "فاكتست" التي تتبع أكبر الاقتصادات فإن 75%، من أسهم الشركات الصغيرة في تلك الدول قد سجلت خسائر منذ بداية العام حتى أبريل.

وتعاني الشركات التكلفة الزائدة في المصاريف من جراء تفاقم مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع التضخم وتوجه بعض المستهلكين نحو الضروريات فقط.