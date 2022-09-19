اكتتاب "الحفر العربية".. نشرة إصدار طرح 26.7 مليون سهم في سوق الأسهم السعودية

أعلنت شركة الحفر العربية، اليوم الاثنين، عن نشرة الإصدار لطرح 26.7 مليون سهم عادي تمثل 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق السعودية الرئيسية، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وتعتزم شركة الحفر العربية طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، ويشمل الطرح بيع جزء من أسهم الشركة يمثل 19.89% من رأسمال الشركة بعد الطرح من خلال بيع 17.7 مليون سهم، وإصدار أسهم جديدة تمثل 10.11% من رأسمال الشركة بعد الطرح من خلال إصدار 9 ملايين سهم.

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وأظهرت النشرة أن فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر تبدأ يوم 28 سبتمبر 2022، وتنتهي في 5 أكتوبر 2022.

وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد لمدة يومين اعتباراً من يوم 18 أكتوبر 2022 وتنتهي في 19 أكتوبر 2022.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة الحفر العربية غسان مرداد في مقابلة سابقة، مع "العربية"، إدراج وبدء تداول شركة الحفر العربية في سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الأول من نوفمبر المُقبل.

ويبلغ رأسمال شركة "الحفر العربية" 800 مليون ريال بعدد 80 مليون سهم.

وبحسب نشرة الطرح تمتلك شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" 51% وشركة سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه 49% من أسهم شركة "الحفر العربية"، ويشار إليهم مجتمعين بـ"المساهمين البائعين"، وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين البائعين.

ووفقا للنشرة، فإنه بعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون البائعون مجتمعين 70% من الأسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة بواقع 35.7% لشركة "طاقة"، فيما تمتلك شركة سيرفيسيز بتروليرز 34.3% من أسهم شركة "الحفر العربية" بعد الطرح.

ويكون الحد الأدنى للاكتتاب للفئات المشاركة 100 ألف سهم، والحد الأدنى لاكتتاب المكتتبين الأفراد 10 أسهم، فيما يكون الحد الأقصى للاكتتاب للفئات المشاركة 4.44 مليون سهم، والحد الأقصى لاكتتاب المكتتبين الأفراد 250 ألف أسهم.

وبينت النشرة، أن آخر موعد لتقديم نماذج طلبات الاكتتاب للجهات المشاركة بناء على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم وسداد قيمة الاكتتاب يوم 17 أكتوبر 2022.

وبحسب النشرة، فإن آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد يوم 19 أكتوبر 2022.

وتبعاً للنشرة، يتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في موعد أقصاه 25 أكتوبر 2022، ويتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة يوم 27 أكتوبر 2022.

وسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير الاكتتاب وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 26.7 مليون سهم تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 24.03 مليون سهم تمثل ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 27 يونيو 2022، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها طرح 26.7 مليون سهم عادي، تمثل 30% من أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال للاكتتاب العام بتاريخ 29 يونيو 2022م.

وتمتلك "الحفر العربية" أسطولاً يضم 45 منصة حفر مما يجعلها المزود الرئيسي في قطاع الحفر داخل السعودية بحصة سوقية 17% من إجمالي منصات الحفر في المملكة، بمتوسط معدل حفر بلغ 275 بئراً سنوياً على مدار السنوات الثلاث الماضية.