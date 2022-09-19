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الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض مع هبوط أسهم التكنولوجيا

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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض مع هبوط أسهم التكنولوجيا

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يسجل أدنى مستوياته في شهرين

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الاثنين، وقادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض، وسط توقعات لرفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال الأيام المقبلة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، مسجلا أدنى مستوياته في شهرين، في حين انخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا شديد التأثر بأسعار الفائدة بنسبة 0.6%.

وستتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، وهي الهيئة التابعة للبنك المركزي الأميركي التي تحدد سعر الفائدة، والتي ستعلن قرارها يوم الأربعاء. ويتوقع معظم المحللين أن تعلن ثالث زيادة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، وفقا لرويترز.

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وأنهت الأسواق الأوروبية يوم الجمعة أسوأ أداء أسبوعي لها في ثلاثة أشهر وسط تصاعد المخاوف من الركود وسط التشديد الحاد من البنوك المركزية.

وارتفع سهم فولكسفاغن 0.4% بعد تقييم يصل إلى 75 مليار يورو (75.1 مليار دولار) لشركة بورشه لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، فيما سيكون ثاني أكبر طرح عام أولي في ألمانيا على الإطلاق.

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