سوق الأسهم السعودية تواصل الهبوط تأثراً بالأسواق العالمية وتراجع النفط

واصلت سوق الأسهم السعودية اليوم الاثنين، هبوطها متأثرة بموجة التراجع في الأسواق العالمية، بسبب توقعات رفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خلال الأيام المقبلة، وانخفاض أسعار النفط.

وفي تعاملات اليوم الاثنين، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.13 دولارا، أو 2.33% إلى 89.22 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه عند الإغلاق يوم الجمعة 0.5%. وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.79 دولار للبرميل متراجعا 2.32 دولار أو 2.73%.

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وأغلق المؤشر السعودي عند 11446.33 نقطة منخفضاً 125.85 نقطة، أي بنسبة 1.09%.

وبلغت قيمة التداولات 4.8 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 125 مليون سهم.

وهبط سهم أرامكو عملاق النفط السعودي 0.7%، ورابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) 4.1%، والسعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.4%.

وفي قطاع البنوك، هبطت أسهم مصرف الراجحي 1.3%، وبنك الرياض 0.9%، والبنك السعودي البريطاني (ساب) 3.2%، والسعودي الفرنسي 5.7%، والبنك الأهلي السعودي 2.5%.