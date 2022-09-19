بورصة الكويت تغلق على هبوط تأثراً بالأسواق العالمية وانخفاض السيولة
السيولة بلغت 38.4 مليون دينار
أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الاثنين على هبوط تأثرا بالأسواق العالمية التي تراجعت بسبب توقعات رفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خلال الأيام المقبلة.
وأغلق مؤشر السوق الأول بالكويت منخفضا 0.74% ومؤشر السوق العام 0.81% والسوق الرئيسي 1.1% بينما هبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1%.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية للسوق 38.4 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 124 مليون سهم، وفقا لرويترز.
وهبطت أسهم زين للاتصالات المتنقلة 0.7% وبيت التمويل الكويتي 0.9% وأجيليتي 1.3% ومجموعة الصناعات الوطنية 1.5%.
كما هبطت أسهم الاستثمارات الوطنية 5.3% وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 3.95% وبنك الخليج 2.4% وعقارات الكويت 2.5%.
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