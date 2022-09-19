بورصة لندن تعلق التداولات.. وإجازات رسمية في أكبر دول الكومنولث 

تم إيقاف التداولات في بورصة لندن، اليوم الاثنين، في يوم جنازة الملكة، بينما تخطط الأسواق في دول الكومنولث الأخرى أيضاً لجعل يوم وفاتها عطلة رسمية في الأيام المقبلة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعمل أسواق لندن، بما في ذلك FTSE 100 ومؤشرات التداول المرتبطة به، كل يوم منذ الإعلان عن وفاة الملكة بعد إغلاقها يوم الخميس 8 سبتمبر، بما في ذلك الافتتاح والإغلاق في الأوقات المعتادة.

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وقالت مجموعة بورصة لندن الأسبوع الماضي: "نشعر بحزن عميق لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.. تعاطفنا وتعازينا مع العائلة المالكة".

وأضافت: "في يوم جنازة جلالة الملكة، ستغلق بورصة لندن للتداول"، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تظل مفتوحة للتداول كالمعتاد خلال فترة الحداد الرسمية".

وقررت العديد من الشركات الأخرى الإغلاق لبعض أو كل يوم الجنازة على الرغم من أنها غير ملزمة بذلك.

وفي كندا، حيث كانت الملكة رئيسة للدولة، أعلنت الحكومة يوم الاثنين عطلة فيدرالية لإحياء الجنازة، لكن بورصة تورنتو ستواصل التداول كالمعتاد، حسبما أعلنت.

وفي أستراليا، فإن يوم الإثنين يوم عمل عادياً، لكن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز أعلن أن الأستراليين سيحصلون على عطلة رسمية يوم الخميس 22 سبتمبر.

وفي ذلك اليوم سيتم إغلاق بورصة الأوراق المالية الأسترالية في سيدني.

فيما قرر بنك نيوزيلندا عطلة رسمية يوم الإثنين 26 سبتمبر، وستغلق بورصة نيوزيلندا في ذلك اليوم.