تعديلات "فوتسي" نصف السنوية لمؤشرات السوق السعودية تدخل حيز التنفيذ

أعلنت "فوتسي راسل"، نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها التي تضمنت تعديلات على أسهم الشركات السعودية، حيث سيبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارا من اليوم الاثنين.

وبحسب المراجعة، تمت إضافة شركة علم إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، واستبعاد شركة مجموعة الحكير من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

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كما تم تخفيض تصنيف ثلاث شركات من مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، وهي اتحاد اتصالات موبايلي، جبل عمر للتطوير وشركة جرير.

,إضافة إلى ذلك ، تم خفض تصنيف شركة مدينة المعرفة الاقتصادية من مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، وكذلك سهم سبيماكو الدوائية.