عبر التنويع.. هكذا تخفض المخاطر مع تقلبات الأسواق

مع مطلع 2022 اتّجه اهتمام المستثمرين إلى السياسات النقديّة للبنوك المركزية وسط ارتفاع التضخم حول العالم وزيادة أسعار الفائدة.

وفي حين يستمرّ التركيز على البنوك المركزية وقراراتها، يراقب المستثمرون أيضاً الصراع الروسي الأوكراني، والمواجهة بين روسيا والغرب، ومصير إمدادات النفط حول العالم.

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يؤثر حالياً هذا الغموض الجيوسياسي على الأسواق المالية، غير أنّ المستثمرين الناجحين يضعون استراتيجيّات استثمارية أساسها التنويع تحميهم من الغموض وتقلبات الأسواق.

ويعتبر التنويع نهجا استثماريا يقلّل مخاطر المحفظة ويعزز عوائدها عبر توزيع الاستثمارات على أدوات مالية مختلفة.

وتُشكّل العوائد مختلفة المصادر حجر أساس في التنويع الجيد، كما يؤدي التنويع إلى تجنب الخسائر واستقرار المحفظة.

لا يتحقّق التنوّع بكثرة الاستثمارات، بل باستثمارات لا ترتبط مخاطرها ببعضها بعضا؛ إذ ينبغي الاستثمار بمجموعةٍ كبيرةٍ من فئات الأصول غير مترابطة المخاطر والعوائد كالأسهم الخاصة والعقارات الخاصة والائتمانات الخاصة والصناديق التحوطيّة، كما يعد التنوّع الجغرافي مهما أيضاً لخفض المخاطر الجيوسياسيّة.

وعادة ما يترافق تزايد العائدات مع تزايد المخاطر، وتشكّل الموازنة بين المخاطر والعوائد قاعدة معروفة، ويساعد التنويع في خفض المخاطر وزيادة العوائد. فائدة التنويع بالتالي هي تحسين العائد بالنسبة للمخاطر.

يزيد الاستثمار في فئة أصول واحدة أو منطقة جغرافية واحدة أو سلعة واحدة من المخاطر، بينما يخففها الاستثمار في مجموعة من الأصول. ويتبع التنويع المثل القائل "لا تضع كل البيض في سلة واحدة"، فالمحافظ التي تضمّ أصولاً عالية الجودة من مختلف قطاعات السوق والمناطق الجغرافية أقل تعرضاً للصدمات وتنطوي بالتالي على مخاطر أقل وعوائد أعلى.

ويعتبر المزيج الاستراتيجي مهما، بحسب شركة The Family Office، المتخصصة في مجال إدارة الثروات في منطقة الخليج، وهذا المزيج من توزيع الأصول وفق الأفق الزمني لكلّ مستثمر وقدرته على تحمل المخاطر. ويتيح الامتداد العالمي للشركة أيضاً فئات أصول كانت في السابق حصريّة لكبار المستثمرين فقط كاستثمارات الأسواق الخاصّة.

وذكرت The Family Office أنها أطلقت في بداية 2022 منصة رقميّة لإدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي تتيح الاطلاع على فرص استثمار عالميّة في الأسواق الخاصّة وإنشاء محفظة مخصّصة وتصوّر أدائها لأكثر من 10 أعوام.

وتسمح هذه المنصة للمستثمر بإنشاء محفظة وتصوّر أدائها في غضون دقائق، حيث تصله بفرص عالميّة تقتصر عادةً على كبار المستثمرين وتمكنه من إنشاء محفظة متوافقة مع أسلوبه الاستثماري وقدرته على تحمّل المخاطر.