من بينها صناديق عربية.. "فولكس فاغن" تجمع تعهدات المستثمرين لاكتتاب "بورشه"

تستهدف شركة فولكس فاغن، تقييم شركة بورشه لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، بقيمة تصل إلى 75 مليار يورو (75.1 مليار دولار)، فيما سيكون ثاني أكبر طرح عام أولي في ألمانيا بالتاريخ.

وقالت "فولكس فاغن"، إن أسعار الأسهم الممتازة في طرح شركة بورشه سيتم تقييمها عند 76.50 يورو إلى 82.50 يورو للسهم، ما يترجم إلى تقييم يتراوح بين 70 و75 مليار يورو.

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وفي حال بيع الأسهم عند الطرف العلوي لنطاق السعر الاسترشادي، سيصبح ثالث أكبر طرح عام أولي مسجل في أوروبا، وفقاً لبيانات "رفينيتيف".

وأشارت "فولكس فاغن" إلى أن التداول سيبدأ في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية يوم 29 سبتمبر.

وكجزء من الإدراج، سيتم تقسيم 911 مليون سهم لشركة بورشه إلى 455.5 مليون سهم ممتاز، و455.5 مليون سهم عادي.

وسيتم طرح ما يصل إلى 113،875،000 من الأسهم الممتازة، بدون حقوق تصويت، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأفادت "فولكس فاغن"، بأن صناديق الثروة السيادية لقطر وأبوظبي والنرويج وكذلك شركة الصناديق المشتركة T. Rowe Price، ستكتتب بما يصل إلى 3.68 مليار يورو من الأسهم الممتازة كمستثمرين أساسيين، عند الحد الأقصى للتقييم.

وقال المدير المالي لشركة فولكس فاغن ورئيس العمليات، أرنو أنتليتز: "نحن الآن في المرحلة الأولى من خطط الاكتتاب العام لشركة بورشه ونرحب بالتزام المستثمرين الأساسيين لدينا".

وتماشياً مع اتفاقية "فولكس فاغن" في وقت سابق خلال سبتمبر مع "بورشه" أكبر مساهميها، فإن 25% بالإضافة إلى حصة عادية واحدة في ماركة السيارات الرياضية، التي تحمل حق التصويت، ستذهب إلى "بورش" بسعر الأسهم الممتازة بالإضافة إلى علاوة 7.5%.

وقالت "فولكس فاغن" في بيان منفصل إن "بورشه"، الشركة القابضة التي تسيطر عليها عائلتا بورشه وبيش، ستمول الاستحواذ على الأسهم العادية برأسمال وديون تصل إلى 7.9 مليار يورو.

وسيتراوح إجمالي عائدات البيع ما بين 18.1 مليار و19.5 مليار يورو.

وإذا استمر الاكتتاب العام، فستدعو "فولكس فاغن" إلى اجتماع غير عادي للمساهمين في ديسمبر، حيث ستقترح دفع 49% من إجمالي العائدات للمساهمين في أوائل عام 2023 كأرباح خاصة.

ومن المتوقع نشر نشرة الإصدار في وقت لاحق اليوم الإثنين، وبعد ذلك يمكن للمستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص الاكتتاب في أسهم "بورشه".