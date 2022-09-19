وول ستريت
وول ستريت تفتح على انخفاض وسط مخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة
قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين، مواصلة التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من أن يؤدي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة لدفع الاقتصاد الأميركي إلى ركود.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 99.56 نقطة، أو 0.32%، إلى 30722.86 نقطة.
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ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 23.42 نقطة، أو 0.60%، إلى 3849.91 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 109.84 نقطة، أو 0.96%، إلى 11338.57 نقطة، نقلاً عن رويترز.
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