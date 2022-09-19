"هيئة السوق" توافق على تخفيض رأسمال مجموعة الحكير إلى 315 مليون ريال
بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة
أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية، اليوم الاثنين، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، تخفيض رأسمالها من 650 مليون ريال إلى 315 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 65 مليون سهم إلى 31.5 مليون سهم.
وذكرت الهيئة في بيان على "تداول السعودية"، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
وقالت إن الشركة ستنشر تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.
وبيّنت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، إذ إن قرارها بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
-
"العالمية القابضة" تستحوذ على 15% من شركة برجيللتوسيع وتنويع استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية شركات
-
ارتفاع مبيعات الوقود البحري في الفجيرة إلى أعلى مستوى منذ 3 أشهر خلال أغسطسبعد انتهاء تراكم عمليات الشحن عقب انحسار الاضطرابات الجوية طاقة
-
شركة عملاقة تقترح حلاً غير مسبوق على البريطانيين للهروب من تكاليف التدفئةطرحت عطلات شتوية طويلة في أماكن دافئة قصص اقتصادية