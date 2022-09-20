الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع بدعم من البنوك

ارتفعت‭‭ ‬‬الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الثلاثاء، على خلفية صعود أسهم البنوك مع استعداد المستثمرين لخروج نتائج اجتماع تحديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي سيستمر ليومين.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بعد بداية ضعيفة للأسبوع.

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وصعدت أسهم البنوك الأوروبية 1.6% مع استفادة المقرضين من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة مع ارتفاع معظم مؤشرات القطاعات، وفقا لرويترز.

ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس غدا الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي، مواصلا تشديد سياسته النقدية لمكافحة التضخم الجامح.

وارتفعت أسهم شركة باكيم القابضة بنسبة 13.4% لتتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن وقعت شركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية عقدين جديدين للببتيدات (مجموعات من الأحماض الأمينية).