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اليوم.. نهاية اكتتاب الأفراد في أسهم "سالك".. وغداً للمستثمرين المؤهلين

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سالك للتعرفة المرورية في دبي مناسبة
سالك للتعرفة المرورية في دبي (أرشيفية)
سوق دبي

اليوم.. نهاية اكتتاب الأفراد في أسهم "سالك".. وغداً للمستثمرين المؤهلين

زادت عدد الأسهم المطروحة إلى 1.86 مليار سهم عادي

دبي - العربية.نت

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تنتهي اليوم الثلاثاء، 20 سبتمبر، فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في طرح لشركة سالك، بينما ينتهي في 21 سبتمبر للمستثمرين المؤهلين.

وأعلنت "سالك" زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي من 1.5 مليار سهم عادي إلى 1.86 مليار سهم عادي، ما يعني أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد الإدراج سترتفع من 20% إلى 24.9% من رأسمال "سالك"، مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 75.1% من رأسمالها.

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وشهد الاكتتاب تغطية جميع الأسهم المطروحة خلال ساعات قليلة من انطلاق الاكتتاب في 13 سبتمبر.

ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 29 سبتمبر 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

يشار إلى أن اكتتاب "سالك"، يعد الثالث في دبي هذا العام، بعد طرح هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ومجموعة تيكوم المشغلة لمجمع الأعمال، كجزء من خطة حكومية لزيادة أحجام التداول من خلال إدراج الأصول الحكومية.

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