سوق الأسهم السعودية تعود لتحقيق مكاسب.. والمؤشر عند 11.6 ألف نقطة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال جلسة الثلاثاء، وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ارتفاعا بنسبة 1.34% أو ما يعادل 154 نقطة عند مستوى 11600 نقطة.

وجاءت مكاسب سوق السعودية بعد يومين من التراجعات القوية منذ مطلع تعاملات الأسبوع، متأثرة بخسائر الأسواق الأميركية.

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وتأثرت الأسهم السعودية بالمكاسب التي حققتها مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية تعاملت أمس الاثنين، حيث أغلق مؤشر "داو جونز" مرتفعا 197 نقطة.

وبلغت قيمة تداولات الأسهم السعودية حتى الساعة 12:55 بتوقيت الرياض، 2.6 مليار ريال عبر التداول على نحو 68 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 175 أسهم، تصدرها سهم "بوبا العربية" بنسبة 6.13%، مقابل تراجع 26 سهما بصدارة "سلامة" بنسبة 1.35%، وذلك من بين 217 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، أسهم الراجحي، وسابك، ومعادن، والأهلي، ودار الأركان، في حين تصدرت أسهم (دار الأركان، بترو رابغ، كيان السعودية، الإنماء، اس تي سي) أحجام التداول.

وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية القطاعات المرتفعة بنسبة 3.46%، ثم التأمين بـ2.96%، والمرافق العامة 2.24%.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إن تفاعل السوق السعودي خلال جلسة أمس كان حادا أكثر من اللازم، وقد شهدت بعض أسهم البنوك تراجعات بنسبة 5%، وهذا أمر ملفت، خاصة أن القطاع المصرفي قوي وكذلك البنك المركزي السعودي.

وأشار أبو جامع في مقابلة مع قناة "العربية"، إلى أن تراجعات البنوك تبقى مستغربة حتى مع توقعات تباطؤ الإقراض.

وقال "في ظل التقلبات العالمية، وما تعانيه الصين من مشاكل بسبب كورونا وإغلاق مدن كبيرة جدا، إضافة إلى تحديات سعر الفائدة، لا نتوقع انخفاض سوق الأسهم السعودية أكثر مما هو عليه إلا لو حدثت مشاكل كبيرة فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد العالمي".