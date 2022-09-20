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عوائد سندات الخزانة لأجل عامين تتجه نحو 4% للمرة الأولى منذ 2007

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فلير- رفع الفائدة يهدد السندات
سندات (صورة تعبيرية)
اقتصاد أميركا

عوائد سندات الخزانة لأجل عامين تتجه نحو 4% للمرة الأولى منذ 2007

توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 0.75% في اجتماع الغد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تتجه عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين نحو مستوى 4% للمرة الأولى منذ العام 2007، وسط أشد دورة تشديد في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي منذ سنوات.

بلغ العائد على السندات قصيرة الأجل 3.93٪ اليوم الثلاثاء، بزيادة بأكثر من 3.2%، متجهة لتحقيق أكبر زيادة سنوية منذ 1994.

وتتركز الأنظار على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً، حيث من المتوقع رفع الفائدة 0.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وفقًا لمتوسط توقعات الاقتصاديين ​​في استطلاع أجرته "بلومبرغ".

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