اقتصاد أميركا
عوائد سندات الخزانة لأجل عامين تتجه نحو 4% للمرة الأولى منذ 2007
توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 0.75% في اجتماع الغد
تتجه عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين نحو مستوى 4% للمرة الأولى منذ العام 2007، وسط أشد دورة تشديد في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي منذ سنوات.
بلغ العائد على السندات قصيرة الأجل 3.93٪ اليوم الثلاثاء، بزيادة بأكثر من 3.2%، متجهة لتحقيق أكبر زيادة سنوية منذ 1994.
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وتتركز الأنظار على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً، حيث من المتوقع رفع الفائدة 0.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وفقًا لمتوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ".
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