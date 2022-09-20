عوائد سندات الخزانة لأجل عامين تتجه نحو 4% للمرة الأولى منذ 2007

تتجه عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين نحو مستوى 4% للمرة الأولى منذ العام 2007، وسط أشد دورة تشديد في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي منذ سنوات.

بلغ العائد على السندات قصيرة الأجل 3.93٪ اليوم الثلاثاء، بزيادة بأكثر من 3.2%، متجهة لتحقيق أكبر زيادة سنوية منذ 1994.

مادة اعلانية

وتتركز الأنظار على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً، حيث من المتوقع رفع الفائدة 0.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وفقًا لمتوسط توقعات الاقتصاديين ​​في استطلاع أجرته "بلومبرغ".