"بينانس" تحصل على موافقة دبي لإطلاق "الحد الأدنى من المنتجات" 

حصلت شركة "بينانس" (Binance) التي تدير منصة "بينانس" لخدمات تداول العملات الرقمية والأصول الافتراضية، اليوم الثلاثاء، على موافقة سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة لإطلاق "الحد الأدنى من المنتجات"، وذلك بعد حصولها على ترخيص مؤقت في مارس الماضي.

وبموجب هذه الموافقة، ستتمكن منصة "بينانس" من تقديم مجموعة معتمدة من الخدمات المتعلقة بتداول الأصول الافتراضية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة في دبي، ضمن الإطار التشريعي الذي ينظّم أنشطة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في الإمارة.

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وسيستفيد العملاء من مستويات الحماية المعززة من خلال التداول على منصة "بينانس" والتي ستعمل وفق الإرشادات التنظيمية لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.

ويعني حصول "بينانس" على ترخيص إطلاق "الحد الأدنى من المنتجات" أنه يمكن لعملاء الشركة الآن فتح حسابات مالية في المصارف المحلية في دولة الإمارات والاستفادة من خدمات جديدة، ومن بينها: خدمات تداول الأصول الافتراضية، وإمكانية التداول في ما بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية (فيات)، وتحويل الأصول الافتراضية، وتقديم خدمات أمانة حفظ الأصول الافتراضيّة وإدارتها، وتوفير الرموز الافتراضية "التوكن" وخدمات التداول، وخدمات التحويلات والسداد باستخدام الأصول الافتراضية.

وتُعد سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة أول جهة تنظيمية متخصصة في قطاع الأصول الافتراضية في العالم، وقد تأسست في مارس 2022 بموجب قانون رقم (4) لعام 2022، لتكون الجهة المعنية بترخيص وتنظيم قطاع الأصول الافتراضية في إمارة دبي والمناطق الحرّة التابعة لها (باستثناء مركز دبي المالي العالمي).