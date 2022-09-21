أسواق الخليج تحت الضغط بفعل تهديدات روسيا وترقب الفائدة الأميركية

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع كبير لأسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد التوتر ين روسيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأميركي سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس لكبح التضخم المرتفع، مع وجود تقديرات تشير إلى رفعه بنقطة مئوية كاملة.

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وهبط المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.4%، متأثرا بتراجع 0.6%، في أسهم كل من مصرف الراجحي وشركة النفط العملاقة أرامكو، بحسب رويترز.

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها السعودية، عملتها بالدولار.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 1.1%، بعد انخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة 2.3%.

وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.تي.بي، إن التجار يؤمّنون مكاسبهم في ظل التوتر المتزايد في أوروبا وكذلك المخاوف بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وفي أبوظبي، أنهى المؤشر الرئيسي التداول على تراجع 0.4%.

وهبط المؤشر القطري بنسبة 1.4%، إذ جرى تداول 17 من أسهمه البالغ عددها 20 في نطاق السالب.

وارتفع مؤشر سلطنة عمان 0.7%.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6%، بعد جلستين من المكاسب.