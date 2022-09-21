الأسهم الأوروبية تفتتح التداولات على هبوط وسط حالة من عدم اليقين

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح، اليوم الأربعاء، مع تعبئة روسيا جزئياً لمزيد من القوات، ومخاوف المستثمرين بشأن رفع سعر الفائدة الثالث على التوالي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم.

انخفض مؤشر STOXX 600 على مستوى القارة بنسبة 0.3٪، مع تراجع معظم قطاعاته الفرعية. وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لسعر الفائدة بنسبة 1.2٪، فيما ارتفعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 1٪ وسط قفزة في أسعار النفط عقب أنباء التعبئة، بحسب "رويترز".

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وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية للاحتياطي العسكري البالغ قوامه مليوني جندي، في تصعيد كبير للصراع في أوكرانيا. وهذه هي التعبئة الأولى لموسكو منذ الحرب العالمية الثانية.

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم، مواصلاً حربه الشرسة ضد التضخم المرتفع. ويتوقع بعض المتداولين أيضًا أن يقوم البنك المركزي الأميركي بزيادة الأسعار بنقطة مئوية كاملة.