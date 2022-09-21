اليورو يوسع خسائره بعد أول تعبئة روسية منذ الحرب العالمية الثانية

انخفض اليورو بعد أن هدد فلاديمير بوتين بتصعيد حربه في أوكرانيا، مما قوى الرياح المعاكسة قبل رفع سعر الفائدة الكبير والمتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق، اليوم الأربعاء.

تراجعت العملة الأوروبية الموحدة 0.9٪ إلى 0.9885 دولار، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، بعد أن أعلن الرئيس الروسي "تعبئة جزئية" وتعهد باستخدام جميع الوسائل اللازمة للدفاع عن الأراضي الروسية مع تحرك الكرملين لضم أجزاء من أوكرانيا احتلتها موسكو.

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قالت جين فولي، الخبيرة الاستراتيجية في رابوبانك، إن هذه العناوين "تشير إلى أننا قد نكون على شفا تصعيد للحرب، الأمر الذي يثير مجموعة جديدة كاملة من الشكوك. ومن المقرر أن يلقي هذا بثقله على اليورو وعملات أوروبا الشرقية".

تم تداول اليورو بسعر 0.9913 دولار، اعتبارًا من الساعة 8:31 صباحًا في لندن.

أضافت فولي أن التطور سيعزز جاذبية الدولار كملاذ آمن. وقد ارتفع معدل التقلب في يوم واحد في عملة اليورو مقابل الدولار بنحو 25٪ في إشارة إلى حالة عدم اليقين التي تجتاح الأسواق.

وارتفعت سندات الحكومة الأوروبية وسندات الخزانة، حيث سعى المستثمرون للحصول على أصول الملاذ الآمن، على الرغم من التوقعات برفع أسعار الفائدة الضخم في الولايات المتحدة، مما يضع حدًا أقصى للمكاسب. وتقوم أسواق المال بتسعير الزيادة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، مما يرفع أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مستوى منذ العام 2008.